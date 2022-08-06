Министерство обороны Израиля: операция против "Исламского джихада" будет продолжена

Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал указание продолжить операцию против "Исламского джихада".

Министр обороны Израиля Бени Ганц провёл оперативное совещание с участием силовых министров страны по итогам которого было принято решение о продолжении военной операции против "Исламского джихада". 

"Военно ведомству поручено продолжить военную операцию против "Исламского джихада", сосредоточив внимание на противодействии ракетных ударов со стороны  Газы по Израилю" - говорится в официальном сообщении МО Израиля.

Армия обороны Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" в секторе Газа. В самом Израиле введено чрезвычайное положение.

ВВС нанесли удары по целям в палестинской автономии, в ходе которых был убит один из командиров "Исламского джихада"  Тайсира аль-Джабари. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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