Министерство обороны Израиля: операция против "Исламского джихада" будет продолжена
Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал указание продолжить операцию против "Исламского джихада".
Министр обороны Израиля Бени Ганц провёл оперативное совещание с участием силовых министров страны по итогам которого было принято решение о продолжении военной операции против "Исламского джихада".
"Военно ведомству поручено продолжить военную операцию против "Исламского джихада", сосредоточив внимание на противодействии ракетных ударов со стороны Газы по Израилю" - говорится в официальном сообщении МО Израиля.
Армия обороны Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" в секторе Газа. В самом Израиле введено чрезвычайное положение.
ВВС нанесли удары по целям в палестинской автономии, в ходе которых был убит один из командиров "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари.
Опубликовано: Максим Алексеев
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