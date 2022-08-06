Немцы раскритиковали просьбу правительства экономить 20 процентов газа
Читатели Welt прокомментировали очередную просьбу правительства ФРГ сократить потребление природного газа.
В субботу, 6 августа 2022 года, интернет-читатели немецкой газеты «Вельт» обрушились с гневом на власти ФРГ, после заявления Клауса Мюллера, возглавляющего Федеральное сетевое агентство Германии, о необходимости увеличить уровень экономии сжиженного природного газа с 15 до 20 процентов.
Подписчики газеты пришли к выводу, что действующее немецкое правительство должно уйти в отставку, так как мирные жители должны расплачиваться за политические ошибки власти ФРГ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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