Немцы раскритиковали просьбу правительства экономить 20 процентов газа

Читатели Welt прокомментировали очередную просьбу правительства ФРГ сократить потребление природного газа.

В субботу, 6 августа 2022 года, интернет-читатели немецкой газеты «Вельт» обрушились с гневом на власти ФРГ, после заявления Клауса Мюллера, возглавляющего Федеральное сетевое агентство Германии, о необходимости увеличить уровень экономии сжиженного природного газа с 15 до 20 процентов.

Подписчики газеты пришли к выводу, что действующее немецкое правительство должно уйти в отставку, так как мирные жители должны расплачиваться за политические ошибки власти ФРГ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 