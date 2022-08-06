Индустрия чипов в Китае может упустить технологии следующего поколения из-за запретов США на экспорт ПО

Сайт Protocol сообщает, что США готовы заблокировать экспорт в Китай программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники (EDA), необходимого для новой технологии Gate-all-round (GAA).

Если эта мера действительно будет принята, она существенно ухудшит условия для производства микросхем в Китае.

GAA считается важным для разработки чипов искусственного интеллекта. Конструкция окружает транзистор со всех сторон дополнительным материалом для регулирования потока электроэнергии, обеспечивая лучшую производительность.

Для этой технологии требуется специализированное программное обеспечение EDA, и в этой области Китай отстает от своих мировых конкурентов. Пока на рынке доминируют компании из США.

По словам сотрудника Nvidia, американские Synopsys и Cadence потратили не менее 30 лет на накопление опыта в этой области. Шансы на то, что Китай догонит их в краткосрочной перспективе, невелики.

Самсунг Электроникс объявила в июне, что начала первоначальное производство своего 3-нанометрового технологического узла с использованием архитектуры транзисторов GAA.

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, также включил GAA в свою технологическую дорожную карту для процессов ниже 5 нм.

В Китае ни один завод не смог разработать технологию производства ниже 5 нм из-за экспортного контроля США в отношении поставок передовых инструментов.

Тем не менее, около 3000 фирм по разработке интегральных схем в стране по-прежнему в значительной степени полагаются на программное обеспечение EDA из США.