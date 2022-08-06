Министерство обороны Израиля сообщило о массированном ракетном ударе со стороны сектора Газа
Пресс-служба министерства обороны Израиля сообщила, что из сектора Газа по территории страны выпущена 71 одна ракета.
Сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны. Под обстрел попали города Ашкелон м Ашдот.
"Всего лишь в течение двух часов была выпущена 71 ракета из сектора Газа. Девять из них упали на территории самой палестинской автономии" - говорится в сообщении.
В 80-км зоне вокруг сектора Газа объявлен режим чрезвычайного положения. Запрещено собираться большими группами людей. Прекращена образовательная деятельность.
Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов, которыми усилят войска Южного командования.
Опубликовано: Максим Алексеев
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