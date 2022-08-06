Министерство обороны Израиля сообщило о массированном ракетном ударе со стороны сектора Газа

Сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны. Под обстрел попали города Ашкелон м Ашдот.

"Всего лишь в течение двух часов была выпущена 71 ракета из сектора Газа. Девять из них упали на территории самой палестинской автономии" - говорится в сообщении.