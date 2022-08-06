Главу российской лаборатории по созданию гиперзвуковых ракет арестовали по подозрению в государственной измене

В России по подозрению в государственной измене арестован Андрей Шиплюк, который возглавлял лабораторию гиперзвука в Новосибирском институте теоретической и прикладной механики.

Лаборатория занимается созданием гиперзвуковых ракет. По словам президента Владимира Путина, это оружие обеспечит России стратегическое преимущество.

5 августа ТАСС со ссылкой на коллег Шиплюка сообщил, что в институте были проведены обыски. По информации неназванного источника, директора перевели в московскую Лефортовскую тюрьму.

В прошлом месяце ТАСС сообщил, что старший научный сотрудник института Шиплюка по фамилии Маслов, также был арестован. Его подозревают в разглашении государственной тайны о гиперзвуковых технологиях.

Дмитрий Колкер, доктор физико-математических наук Новосибирского государственного университета, специализирующийся на лазерах, скончался в прошлом месяце от рака поджелудочной железы вскоре после задержания по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

В последние годы ряду российских ученых были предъявлены обвинения в государственной измене, наказуемой лишением свободы на срок до 20 лет, за якобы передачу секретных материалов иностранцам.

В мае российское Министерство обороны заявило, что оно успешно испытало гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстояние около 1000 км.

Несколько дней спустя командующий Северным флотом заявил, что система будет развернута на новом фрегате до конец года.