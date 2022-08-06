МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

Российский дипломат Мария Захарова обратилась к сторонам палестино-израильского конфликта с просьбой проявлять сдерженность.

В субботу, 6 августа 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности российского правительства эскалацией конфликта в секторе Газа.

Захарова воззвала власти Израиля и Палестины к максимальной сдержанности и прекращению боевых действий, дабы не усугубить гуманитарную ситуацию на территории Газы и не допустить начала полномасштабной военной конфронтации.