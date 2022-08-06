Семья работающих американцев перебралась жить в палатку, потому что не может позволить себе аренду

Они с ужасом ждут зиму, когда придут морозы, купание в реке станет невозможным, а градус в их жилище опустится до минусового уровня.

Лорен Баре и ее муж Бенджи из штата Мэн последние пять месяцев живут в палатке. Женщина рассказала, что их называют «работающими бездомными», потому что они трудятся, но низкий заработок пары не покрывает арендную плату за жилье.

По словам Лорен, она недавно уволилась из салона, где работала администратором. Дело в том, что женщина не могла справиться со стрессом от необходимости все время выглядеть презентабельно.

"Хозяин однажды наорал на меня за то, что я ношу сандалии с открытым носком и грязные ноги. Мне пришлось выбирать между тем, чтобы не купаться, или умыться в реке. Я не могла позволить себе лак для ногтей, не говоря уже о педикюре", - рассказала хозяйка палатки.

"Мой муж Бенджи и я относимся к категории «работающих бедняков». Он бариста, а я сейчас работаю в магазине каннабиса. Мы зарабатываем 17 и 15 долларов в час соответственно — суммы варьируются и не гарантируются. Наша средняя общая зарплата составляет 2400 долларов в месяц. Это выше федеральной черты бедности, но все же недостаточно, чтобы оплачивать аренду в месте, где мы оба выросли", - поделилась Лорен.

По ее словам, у них нет крыши над головой, потому что не хватает денег на съем квартиры. "Арендная плата в нашем районе превышает 1800 долларов в месяц, плюс коммунальные платежи. За последние два года стоимость увеличилась более чем в два раза", - пояснила американка.

Что-то пошло не так после того, как ее мать, которой принадлежала квартира с двумя спальнями, где жила Лорен со своей дочерью, начала официальную процедуру их выселения. Причиной стало то, что Лорен не смогла внести арендную плату за январь и февраль.

Ее дочь сейчас живет у росдтвенников, а они с мужем первые несколько недель после выселения ночевали в машине на парковке.

К концу апреля, когда погода улучшилась, некоммерческая организация в Нью-Гемпшире предоставила им палатку и другое снаряжение для кемпинга - спальные мешки и брезент.

В кемпингах они не могут оставаться на срок более 14 дней, и вынуждены переезжать с места на место.

"Что касается приготовления пищи, мы установили небольшую двухконфорочную плиту, работающую на пропане. Мы едим много продуктов с высоким содержанием углеводов, в том числе лапшу, которую можно купить за доллар, макароны с сыром и почти любой вид картофеля. Все, что не испортится". - рассказали работающие бездомные..

Моются они в реке. В социальной помощи паре отказали, посчитав, что у них доходы для этого слишком высокие. 36-летняя Лорен и 30-летний Бенджи признают, что быть бездомным в Америке очень трудно.