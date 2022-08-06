МО Азербайджана: В обострении ситуации в Нагорном Карабахе виновата исключительно Армения

Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в попытках обострить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Азербайджан обвиняет Армению в попытках обострить ситуацию на государственной границе. 

"За минувшие сутки армянские вооружённые формирования 12 раз обстреляли позиции азербайджанской армии. Три из них произошли с позиций, расположенных в населённых пунктах Нариманлы и Зяркенд" - говорится в заявлении МО Азербайджана.

Девять остальных инцидентов связаны с обстрелами из снайперских винтовок и другого разнокалиберного стрелкового оружия позиций подразделений размещённых в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах. 

МИД Российской Федерации призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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