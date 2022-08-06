Замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался после нападения

Виталий Гура, замглавы администрации Новой Каховки, скончался от огнестрельного ранения по дороге в Крым.

В субботу, 6 августа 2022 года, ряд российских Telegram-каналов сообщили о смерти заместителя главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталия Гура, на которого неизвестные совершили покушение, расстреляв чиновника из ПМ.

Отмечается, что Гура, находящийся в крайне тяжёлом состоянии после огнестрельного ранения, скончался во время транспортировки в одну из больниц Крыма, где ему должны были оказать всю необходимую медицинскую помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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