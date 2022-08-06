От удара молнии рядом с Белым домом погибли 3 человека, такие случаи стали происходить чаще
В центре Вашингтона рядом с Белым домом от удара молнии погибли 3 человека, еще один был серьезно ранен. Ученые говорят, что теперь удары молнии будут случаться чаще.
Удар пришелся по парку Лафайет. Представители пожарной охраны сообщили, что двое мужчин и две женщины были найдены незадолго в центре парка среди деревьев.
Двоих погибших опознали как Донну и Джеймса Мюллеров, 75 и 76 лет, соответственно, оба из Висконсина. Сейчас выясняется, почему люди оказались в парке во время сильной грозы.
Между тем ученые говорят, что изменение климата увеличивает вероятность ударов молнии в Соединенных Штатах.
Жаркие и влажные условия в Вашингтоне 4 августа создали условия для электричества. Температура воздуха превысила 34 градуса по Цельсию.
Больше тепла может привлечь больше влаги в атмосферу, а также способствовать ускорению восходящего потока. Это два ключевых фактора для заряженных частиц, которые приводят к молнии.
Согласно результатам недавнего исследования, количество ударов молнии в этом столетии в Соединенных Штатах может увеличиться на 50%. С каждым 1 градусом потепления количество ударов молнии возрастает на 12%.
На быстро нагревающейся Аляске наблюдается рост грозовой активности на 17% с более прохладных 1980-х годов. А в обычно засушливой Калифорнии около 14 000 ударов молнии в августе 2020 года вызвали одни из крупнейших лесных пожаров в штате за всю историю наблюдений.
Опубликовано: Светлана Репина
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