Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей за ее визит на Тайвань

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был глупым поступком, а сама спикер — сумасшедшая.

Выступая в штате Висконсин перед сторонниками, Дональд Трамп позволил себе «спустить всех собак» на демократку.

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?.. Как же глупо, что она туда поехала», — заявил Трамп.

По мнению политика, этот визит стал провокацией, которая открыла для Китая возможности по наращиванию своего влияния в регионе. Что КНР и демонстрирует, проводя беспрецедентные учения и запуская ракеты над островом.

Трамп уверен, что республиканцы выиграют промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. После чего он сможет завершить карьеру «сумасшедшей Нэнси Пелоси».