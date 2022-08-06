Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей за ее визит на Тайвань
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был глупым поступком, а сама спикер — сумасшедшая.
Выступая в штате Висконсин перед сторонниками, Дональд Трамп позволил себе «спустить всех собак» на демократку.
«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?.. Как же глупо, что она туда поехала», — заявил Трамп.
По мнению политика, этот визит стал провокацией, которая открыла для Китая возможности по наращиванию своего влияния в регионе. Что КНР и демонстрирует, проводя беспрецедентные учения и запуская ракеты над островом.
Трамп уверен, что республиканцы выиграют промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. После чего он сможет завершить карьеру «сумасшедшей Нэнси Пелоси».
Опубликовано: Тарас Медведев
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