Тайвань заявляет, что военные учения Китая имитируют атаку на остров
6 августа Тайвань заявил, что военные учения Китая, похоже, имитируют нападение на самоуправляемый остров после того, как несколько китайских военных кораблей и самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.
Тайваньские вооруженные силы объявили тревогу, направили воздушное и военно-морское патрулирование вокруг острова и активировали ракетные комплексы наземного базирования в ответ на ситуацию.
Китай начал военные учения с боевой стрельбой после поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этой недели, заявив, что ее визит нарушает политику «одного Китая».
Китай считает остров своей отколовшейся провинцией, которая в случае необходимости может быть аннексирована силой, и рассматривает визиты иностранных официальных лиц на Тайвань как признание его суверенитета.
Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что местная армия обнаружила четыре беспилотных летательных аппарата, летающих в окрестностях прибрежного округа Цзиньмэнь.
Президент Тайваня Цай Инвэнь написала в Twitter, что правительство и военные внимательно следят за военными учениями Китая, операциями информационной войны и готовые реагировать в случае необходимости.
Китайские военные учения начались в четверг и, как ожидается, продлятся до воскресенья. До сих пор учения включали ракетные удары по целям в море к северу и югу от острова.
Это напоминает последние крупные военные учения Китая в 1995 и 1996 годах, направленные на запугивание тайваньских лидеров и избирателей.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Диетолог Лиза Янг объяснила, как ужинать вне дома и не набирать вес
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Ученые заметили, что вращение Земли почему-то ускоряется, а дни становятся короче
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива