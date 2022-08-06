Тайвань заявляет, что военные учения Китая имитируют атаку на остров

6 августа Тайвань заявил, что военные учения Китая, похоже, имитируют нападение на самоуправляемый остров после того, как несколько китайских военных кораблей и самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Тайваньские вооруженные силы объявили тревогу, направили воздушное и военно-морское патрулирование вокруг острова и активировали ракетные комплексы наземного базирования в ответ на ситуацию.

Китай начал военные учения с боевой стрельбой после поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этой недели, заявив, что ее визит нарушает политику «одного Китая».

Китай считает остров своей отколовшейся провинцией, которая в случае необходимости может быть аннексирована силой, и рассматривает визиты иностранных официальных лиц на Тайвань как признание его суверенитета.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что местная армия обнаружила четыре беспилотных летательных аппарата, летающих в окрестностях прибрежного округа Цзиньмэнь.

Президент Тайваня Цай Инвэнь написала в Twitter, что правительство и военные внимательно следят за военными учениями Китая, операциями информационной войны и готовые реагировать в случае необходимости.

Китайские военные учения начались в четверг и, как ожидается, продлятся до воскресенья. До сих пор учения включали ракетные удары по целям в море к северу и югу от острова.

Это напоминает последние крупные военные учения Китая в 1995 и 1996 годах, направленные на запугивание тайваньских лидеров и избирателей.