В ФРГ забеспокоились о будущем АЭС и хранилищ ядерных отходов

На фоне войны в Украине глава Федерального ведомства по безопасности обращения с ядерными отходами Вольфрам Кениг призывает провести новую оценку безопасности атомной энергетики.

«Мы должны провести новую оценку рисков — также и особенно на фоне войны в Украине», — заявил президент Федерального управления по безопасности обращения с ядерными отходами специализированному изданию «Tagesspiegel Background».

На Украине ранее вновь подверглась обстрелу Запорожская АЭС. Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. На крупнейшей АЭС в Европе за последние месяцы было несколько рискованных ситуаций.

«Риски связаны не только с вопросом непосредственной безопасности атомных электростанций», - заявил Кениг.

Нерешенный вопрос захоронения радиоактивных отходов в настоящее время отходит на второй план. Он также видит опасность в поиске хранилища.

«С возвращением в ядерную энергетику основа процесса поиска будет поставлена под сомнение. Хрупкий общественный консенсус также окажется под угрозой», - отметил чиновник.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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