Как США депортирует детей иммигрантов спустя годы жизни в Америке

В очереди на грин-карту родители близнецов стояли более полутора десятков лет, а их дочерей оттуда вычеркнули вовсе.

Семья из Индии рассказала о своей невеселой истории переезда в США. Перебрались они туда в 2004 году вместе с двумя дочерьми-близнецами семи лет.

"Во многом мечты моих родителей сбылись. Мой отец начинал как международный аспирант и в конце концов стал генеральным директором консалтинговой фирмы. Моя мама построила свою собственную карьеру и сейчас работает директором приемной комиссии университета", - рассказала Синха, одна из дочерей.

Сегодня ее сестра Ева работает в Силиконовой долине, а она - доктор биомедицинских технологий, студентка Корнельского университета, работающая над продвижением раннего выявления рака. "Но мы живем нашими мечтами в заимствованное время", - подчеркнула Синха.

Она рассказала, что угроза депортации перед их семьей замаячила в 2016 году.

"Я встречалась со своим советником по иностранным студентам в Калифорнийском университете в Сан-Диего, и они объяснили, что нас с сестрой скоро могут депортировать. Я была сбита с толку. Мы всегда были иммигрантами с документами. Но, как я узнала в тот день, если наши родители не смогут получить грин-карту до того, как нам исполнится 21 год, тогда срок нашего юридического статуса истечет, и мы будем вынуждены депортироваться. Как оказалось, мы среди 250 000 «задокументированных мечтателей», которые в настоящее время застряли в той же ужасной ситуации", - вспоминает она.

Девушка призналась, что не может забыть день, когда сообщила эту новость своим родителям. "Они были разбиты. Мы кричали на них, обвиняя их в ситуации, которую они явно не могли контролировать. Мы ссорились, мама плакала, а папа, который чувствовал себя виноватым и ответственным, изо всех сил старался скрыть свои эмоции. Он заверил нас, что найдет способ все исправить", - поведала американка индийского происхождения..

Ее родители подали заявку на грин-карту - как многие их друзья-иммигранты. Они ожидали, что их статус постоянного жителя станет официальным в течение четырех или пяти лет. Но никто, даже юристы, не предсказывали, что время ожидания грин-карты резко возрастет, особенно для граждан Индии.

Это связано с тем, что грин-карты распределяются равномерно по странам, поэтому время ожидания получения ПМЖ среди жителей густонаселенных стран растянулось на многие десятилетия. Первоначальные заявки родителей близнецов на грин-карту были одобрены много лет назад, но им пришлось ждать в очереди, чтобы получить настоящую грин-карту.

С каждым годом их адвокат заверял их, что они получат свою грин-карту «со дня на день». Но потом их дочерям исполнился 21 год, и девушек вычеркнули из этой очереди.

Ева смогла остаться в Соединенных Штатах по временной рабочей визе, полученной от ее работодателя, а Синха - по международной студенческой визе. Но срок действия этих виз истекает через несколько лет.

"Мы живем в Соединенных Штатах почти два десятилетия. Страшно подумать, что мне, возможно, придется перестраивать свою жизнь в чужой стране, отдельно от семьи, отдельно от моей второй половинки, и где меньше возможностей в моей отрасли, особенно для женщин", - опасается Синха.

По ее словам, также трудно наблюдать, как ее родители сталкиваются с последствиями судьбоносного решения, которое они приняли много лет назад.

Тем временем иммиграционная система этой страны перевернула их жизнь еще одним трагическим образом. После нескольких лет отсутствия в Индии в конце 2019 года они всей семьей отправились на семейную свадьбу к родным. Но по дороге назад штамп о возвращении отца задержали без объяснения причин - это было два года назад.

Все это время главе семейства отказывали во въезде в США. Его жена боролась за право возвращения мужа, но безуспешно. Отец двойняшек управлял своей компанией из-за границы: сначала из Индии, затем из Европы, а потом из Канады.

Адвокат пояснил его жене и детям, что они могут только ждать и связываться с Государственным департаментом каждые два месяца.

В октябре 2020 года заявки на грин-карту родителей наконец одобрили: они подошли к началу очереди. Требовался только последний этап оформления документов, назначение биометрических данных и заключительное собеседование.

Но отец семейства выполнить эти последние шаги не может. Он должен физически находиться в Соединенных Штатах, но Соединенные Штаты не впустят его обратно.

"Конечно, даже если моя мама получит грин-карту, она не распространяется ни на меня, ни на мою сестру. Мы потеряли свое место в очереди в тот момент, когда нам исполнился 21 год. Если мне повезет, после получения степени доктора философии я, возможно, смогу получить спонсорство для получения визы, но я буду в конце той же очереди, что и мои родители все еще ждут в течение 11 лет ", - рассказала Синха.

Эта линия только удлинится — по некоторым оценкам, до 150 лет.

"В этой системе нет никакой логики, и она никому не выгодна. Это напрягло нашу семью так, как мы даже не могли себе представить. На протяжении всего нашего пребывания в Америке мы слышали рефрен, обращенный к иммигрантам: «Следуйте правилам. Дождитесь своей очереди в очереди», - посетовала Синха.

Ее родители покинули Индию, чтобы дать своим дочерям больше свободы, только для того, чтобы по незнанию поставить семью в систему ограничений.