Французский ученый опубликовал фото звезды, но оказалось, что это была колбаса

Ученый Этьен Кляйн из Франции опубликовал в Твиттер изображение, которое, по его словам, показывало Проксиму Центравра.

Речь идет о ближайшей звезде к Сонцу. Ученый написал, что это фото было сделано знаменитым телескопом Джеймса Уэбба.

Его коллег удивило качество изображения, на котором видны мельчайшие детали. Красный огненный шар со светящимися пятнами на черном фоне выглядел потрясающе.

Позднее Кляйн рассказал, что это было фото не интригующей звезды, а обычная испанская колбса чоризо.

Кляйн, у которого более 91 000 подписчиков в Твиттере, признал, что многие пользователи не поняли его шутку. Он пояснил, что пытался доказать, что нужно остерегаться аргументов от людей, занимающих руководящие должности, а также красноречия некоторых изображений.

Впоследствии ученый принес свои извинения за то, что ввел пользователей в заблуждение и даже шокировал многих из них.

Вскоре он опубоиковал в Твиттере изображение знаменитой галактики Колесо Телеги, сделанное космическим телескопом Джеймса Уэбба.

На этот раз, заверил он пользователей, фото было реальным.