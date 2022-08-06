Украинские солдаты обстреляли два населённых пункта в Курской области

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле украинской стороной двух российских населённых пунктов в Глушковском районе.

В субботу, 6 августа 2022 года, курский губернатор Роман Старовойт заявил, что солдаты ВСУ открыли огонь по селу Коровяковка и хутору Отруба в Курской области России на границе с Украиной.

Старовойт подчеркнул, что российские военнослужащие незамедлительно отреагировали на нападение украинской стороной, открыв ответный огонь по позициям ВСУ, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов инфраструктуры.