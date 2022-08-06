Северная Македония передала Украине танки и самолёты

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев получил военную помощь от Скопье.

В субботу, 6 августа 2022 года, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter сообщил о получении танков и самолётов, поставленных Северной Македонией для нужд ВСУ.

Подоляк помимо прочего подчеркнул, что Республика Северная Македония, по его мнению, проявила гораздо больше «мужества», чем большая часть правительств стран «Большой двадцатки».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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