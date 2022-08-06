Диетолог Саманта Бош назвала главные привычки для похудения
Серьезные ограничения в питании и сложные диеты не только не помогают похудеть, но и часто способствуют набору веса. Есть более простые и понятные правила.
Диетолог Саманта Бош рекомендует включить в рацион достаточное количество белка. Он способствует наращиванию мышечной массы и уменьшению жира, помогает справиться с чувством голода.
Если потребление белка достаточное, человек естественным образом избавляется от жира в определенных областях тела.
Для здоровой потери веса необходимо включать в рацион большое количество овощей. Это правило неоднократно подтверждено результатами исследований.
Овощи хорошо насыщают, дают чувство сытости и одновременно поставляют в организм клетчатку, витамины, минералы, полезные вещества.
Особого внимания заслуживает клетчатка. Она регулирует пищеварение и оказывает влияние на гормоны, которые направляют сигналы о сытости или голоде в мозг.
Во время похудения очень сложно отказывать от десертов, но большинство из них очень калорийны и содержат большое количество сахара.
Оптимальным выходом станут замороженные фрукты и ягоды. Это прекрасная замена мороженому, источник фитонутриентов и удовольствия.
Опубликовано: Светлана Репина
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