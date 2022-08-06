Диетолог Саманта Бош назвала главные привычки для похудения

Серьезные ограничения в питании и сложные диеты не только не помогают похудеть, но и часто способствуют набору веса. Есть более простые и понятные правила.

Диетолог Саманта Бош рекомендует включить в рацион достаточное количество белка. Он способствует наращиванию мышечной массы и уменьшению жира, помогает справиться с чувством голода.

Если потребление белка достаточное, человек естественным образом избавляется от жира в определенных областях тела.

Для здоровой потери веса необходимо включать в рацион большое количество овощей. Это правило неоднократно подтверждено результатами исследований.

Овощи хорошо насыщают, дают чувство сытости и одновременно поставляют в организм клетчатку, витамины, минералы, полезные вещества.

Особого внимания заслуживает клетчатка. Она регулирует пищеварение и оказывает влияние на гормоны, которые направляют сигналы о сытости или голоде в мозг.

Во время похудения очень сложно отказывать от десертов, но большинство из них очень калорийны и содержат большое количество сахара.

Оптимальным выходом станут замороженные фрукты и ягоды. Это прекрасная замена мороженому, источник фитонутриентов и удовольствия.