Apple просит поставщиков не использовать на продуктах наклейку «Сделано на Тайване», чтобы не злить Китай

Компания Apple сообщила своим поставщикам, что все продукты или детали, произведенные на Тайване, должны быть идентифицированы как «Тайвань, Китай» или «Китайский Тайбэй».

Писать «Сделано на Тайване» больше нельзя, поскольку это представляет страну как отдельное суверенное государство.

Nikkei сообщает, что Apple приняла такое решение, чтобы избежать возможных сбоев в цепочке поставок из-за проверки этикеток со стороны Китая.

В ближайшее время компания намерена получить компоненты из Тайваня, которые будут использоваться для новых продуктов. Их запуск запланирован на конец этого года.

По сообщению Nikkei, в четверг некоторые компоненты iPhone были отправлены на проверку, чтобы убедиться, что поставки маркированы в соответствии с требованиями Китая.

Предупреждение Apple прозвучало всего через несколько дней после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань с визитом, вызвавшим резкую критику Китая.

Apple зависит от Китая и Тайваня в плане поставок компонентов для своей продукции. В прошлом году в течение четверть поставщиков компании находились в Китае.

Большая часть продукции компании собирается в КНР. Этот процесс контролирует генеральный директор Apple Тим Кук.