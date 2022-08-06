Южная Корея запустила свой первый космический корабль на Луну

Южная Корея впервые запустила орбитальный аппарат к Луне. Спутник, запущенный SpaceX, движется по длинному окольному пути для экономии топлива и должен прибыть в декабре.

В случае успеха он присоединится к космическим кораблям США и Индии, уже работающим вокруг Луны, и китайскому марсоходу, исследующему обратную сторону Луны.

Свои миссии на Луну в конце этого или начале следующего года планируют запустить Индия, Россия и Япония, а также несколько частных компаний из США. Помимо этого, в конце августа НАСА готовится представить свою мегалунную ракету.

Миссия по исследованию Луны обошлась Южной Корее в 180 млн долларов. На эти деньги был создан спутник, который будет летать всего в 100 км над лунной поверхностью.

Ученые рассчитывают собирать геологические и другие данные в течение как минимум года с этой низкой полярной орбиты.

Корабль под названием «Данури» (по-корейски «наслаждайтесь луной») несет шесть научных инструментов, в том числе камеру для НАСА. Он предназначен для наблюдения за постоянно затененными, заполненными льдом кратерами на лунных полюсах.

Недавно Южная Корея впервые успешно вывела на орбиту Земли пакет спутников при помощи собственной ракеты. Первая попытка была сделана осенью прошлого года, но она оказалась неудачной: спутник не смог выйти на орбиту.

В мае Южная Корея присоединилась к коалиции под руководством НАСА по исследованию Луны с астронавтами в ближайшие годы и десятилетия.