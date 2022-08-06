12 человек погибли в аварии автобуса с польскими паломниками в Хорватии

12 человек погибли, многие получили ранения в результате аварии польского автобуса, которая произошла в субботу утром на автостраде А4 к северу от столицы Хорватии Загреба.

Премьер-министр Матеуш Моравецки сообщил, что паломники едут на автобусе в селение Меджугорье в Боснии и Герцеговине.

"Около 5:40 утра произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автобус съехал с дороги и упал в кювет у автострады. Несколько человек погибли, несколько десятков пассажиров получили ранения", - сообщил представитель хорватской полиции Марко Мурич.

Авария произошла на автомагистрали А4, в районе Варайдин к северу от Загреба , между Ярек Бисашки и Подворец. Автобус ехал в сторону Загреба, сообщает HINA.