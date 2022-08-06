Историки рассказали, как проходил фашистский режим 1960-1970-х годов в Греции

Греция — одна из немногих стран Западной Европы (в её широком понимании), в которых во второй половине двадцатого века существовал самый настоящий фашистский режим.

Фашизм по воле народа:

Фашистская военная хунта во главе с Георгиосом Пападопулосом пришла к власти в Греции в результате государственного переворота. "Чёрные полковники" свергли законное демократическое правительство и объявили о введении в стране нового режима. Примечательно, что фашисты пришли к власти фактически с полного одобрения народа.

Это легко понять, поскольку военные всегда пользовались в Греции особым почётом. Помимо прочего, именно военные когда-то привели Грецию к независимости, освободив от османского господства.

Поэтому простое население страны горячо приветствовало приход военных властей. В середине ХХ века Греция жила не особо богато, имела массу экономических и социальных проблем.

Пападопулос пообещал все эти проблемы решить в кратчайшее время. Больше того, он пообещал Грекам настоящее экономическое процветание, да ещё и возрождение Великой Эллады.

Конвейерное производство запретов:

Простодушное сельское население поверило предприимчивому военачальнику. После чего новое правительство начало штамповать запреты, касающиеся всех сторон жизни общества.

Были запрещены рок-музыка, джинсы, длинные волосы у мужчин и короткие юбки у женщин. В постные дни всем точкам общепита запрещалось подавать мясные блюда. Православная церковь получила исключительные полномочия и официально превратилась в орган государственной власти. Наконец, Пападопулос умудрился запретить в Греции... греческий язык.

Настоящий греческий язык, "димотика", был объявлен порочным и греховным. Вместо него "чёрные полковники" ввели безобразный искусственный язык - "кафаревуса", внешне копирующий древнегреческий на уровне пародирования.

Кафаревуса и сегодня имеет некоторое хождение в официальной среде, однако обязательного статуса больше не имеет: простые греки, как и прежде, разговаривают на димотике, на нём издаётся литература, публикуются средства массовой информации и т. д.

Однако запреты не сильно задели самое многочисленное население страны — бедняков, по большей части сельских. Что касается, например, мяса, то простые греки жили настолько бедно, что даже в праздники нечасто могли его себе позволить; кроме того, в условиях жаркого климата мясо вообще есть почти не хочется.

Рок-музыка и джинсы в патриархальной Греции не пользовались популярностью и без всяких запретов.

Экономическое невежество:

Другое дело, что греческий народ вообще не разбирался в экономике и не понимал, что необходимо делать для решения проблем и уж тем более для процветания. Военные почти не строили новых предприятий и не налаживали работу имеющихся: они и не умели этого делать, и не хотели.

Вместо этого они, получив в свои руки государственный бюджет, принялись его разбазаривать.

Названные выше запреты почти не разочаровали простой народ, однако сильно задели интеллектуальную и экономическую элиту страны — тех представителей гражданского населения, которые могли и хотели менять жизнь страны к лучшему. А делать это они могли только в условиях полной свободы, в том числе бытовой и культурной.

Кроме того, фашисты не поддерживали частную экономическую активность, а предпринимателей душили высокими налогами. Из-за чего экономически активное население массово уезжало из Греции.

Фашисты провели у власти всего несколько лет, однако привели Грецию к полному экономическому краху. За что, собственно, и были свергнуты. С момента падения режима "чёрных полковников" прошло почти сорок лет, однако Греция до сих пор полностью не оправилась; сегодня это одна из самых бедных и отсталых стран европейского континента.