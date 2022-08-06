Компания Уоррена Баффета сообщила об убытках почти в 44 млрд долларов
Падение цен на акции в США нанесло удар по чистой прибыли Berkshire Hathaway Inc во втором квартале. Компания, управляемая миллиардером Уорреном Баффетом, сообщила об убытках в размере 43,8 млрд долларов.
В своем ежеквартальном отчете Berkshire заявила, что значительные сбои в цепочках поставок и более высокие затраты сохраняются по мере появления новых вариантов COVID-19 и из-за геополитических конфликтов.
Но в документе говорится, что прямые убытки для компании не были существенными, несмотря на влияние более высоких затрат на материалы, доставку и рабочую силу.
Тем не менее, Berkshire получила почти 9,3 миллиарда долларов прибыли от своего операционного бизнеса.
Улучшение перестрахования и железной дороги BNSF компенсировало убытки автостраховщика Geico, где нехватка автомобильных запчастей и более высокие цены на автомобили увеличили убытки от несчастных случаев.
Повышение процентных ставок и выплат дивидендов помогло страховым подразделениям Berkshire получить больше денег от инвестиций, в то время как укрепление доллара США увеличило прибыль от долговых обязательств компании в Европе и Японии.
Berkshire также замедлила покупки своих акций, в том числе собственных, хотя к концу июня у нее осталось 105,4 млрд долларов наличными и их эквиваленты, которые компания еще могла использовать.
Berkshire владеет десятками предприятий, такой как одноименная энергетическая компания, несколько страховых и промышленных компаний, а также известные потребительские бренды, такие как Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom и See's Candies.
Баффет призывает инвесторов игнорировать колебания, и Berkshire заработает, если акции со временем вырастут.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Историки рассказали, как Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" свое любимое озеро
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Блинкен упрекнул Китай в безответственном отключении каналов связи с США
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива