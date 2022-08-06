Компания Уоррена Баффета сообщила об убытках почти в 44 млрд долларов

Падение цен на акции в США нанесло удар по чистой прибыли Berkshire Hathaway Inc во втором квартале. Компания, управляемая миллиардером Уорреном Баффетом, сообщила об убытках в размере 43,8 млрд долларов.

В своем ежеквартальном отчете Berkshire заявила, что значительные сбои в цепочках поставок и более высокие затраты сохраняются по мере появления новых вариантов COVID-19 и из-за геополитических конфликтов.

Но в документе говорится, что прямые убытки для компании не были существенными, несмотря на влияние более высоких затрат на материалы, доставку и рабочую силу.

Тем не менее, Berkshire получила почти 9,3 миллиарда долларов прибыли от своего операционного бизнеса.

Улучшение перестрахования и железной дороги BNSF компенсировало убытки автостраховщика Geico, где нехватка автомобильных запчастей и более высокие цены на автомобили увеличили убытки от несчастных случаев.

Повышение процентных ставок и выплат дивидендов помогло страховым подразделениям Berkshire получить больше денег от инвестиций, в то время как укрепление доллара США увеличило прибыль от долговых обязательств компании в Европе и Японии.

Berkshire также замедлила покупки своих акций, в том числе собственных, хотя к концу июня у нее осталось 105,4 млрд долларов наличными и их эквиваленты, которые компания еще могла использовать.

Berkshire владеет десятками предприятий, такой как одноименная энергетическая компания, несколько страховых и промышленных компаний, а также известные потребительские бренды, такие как Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom и See's Candies.

Баффет призывает инвесторов игнорировать колебания, и Berkshire заработает, если акции со временем вырастут.