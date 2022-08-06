Медведев заявил, что ВС России успешно занимаются «конфискацией имущества Киевского режима»
Дмитрий Медведев ответил на инициативу Рады Украины конфисковать российское имущество на сумму свыше 670 млн долларов.
Медведев заявил, что Вооруженные силы России успешно решают вопрос с конфискацией «на земле», а не на бумаге.
«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооружённые силы», - написал зам Госсекретаря Совбеза РФ в Телеграм.
Ранее Зеленский заявил, что Верховная рада Украины одобрила его указ о конфискации имущества России и ее граждан на территории Украины. По оценкам украинских чиновников под эти нормативы попадают свыше 30 тысяч объектов права и собственности.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Историки рассказали, как Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" свое любимое озеро
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Блинкен упрекнул Китай в безответственном отключении каналов связи с США
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива