Гуттериш призвал к всеобщему ядерному разоружению
Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал мировое сообщество к возобновлению процесса ядерного разоружения.
В субботу, 6 августа 2022 года, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления в японском городе Хиросима заявил о необходимости всеобщего ядерного разоружения.
Гуттериш считает неприемлемым возможность начала ядерной войны, поэтому призывает стран-участниц ДНЯО ликвидировать запасы атомного оружия, которые являются прямой угрозой будущего человечества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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