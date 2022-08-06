Гуттериш призвал к всеобщему ядерному разоружению

Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал мировое сообщество к возобновлению процесса ядерного разоружения.

В субботу, 6 августа 2022 года, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления в японском городе Хиросима заявил о необходимости всеобщего ядерного разоружения.

Гуттериш считает неприемлемым возможность начала ядерной войны, поэтому призывает стран-участниц ДНЯО ликвидировать запасы атомного оружия, которые являются прямой угрозой будущего человечества.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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