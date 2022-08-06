Блинкен упрекнул Китай в безответственном отключении каналов связи с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение взаимодействия между Пекином и Вашингтоном по ключевым каналам связи является безответственным шагом со стороны Китая.

Его комментарии прозвучали в субботу, когда китайские самолеты и военные корабли готовились к атаке на Тайвань в рамках военных учений.

Это стало частью стратегии, принятой Китаем, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Во время пресс-конференции в Маниле Блинкен заявил, что ответные меры Китая, остановившие двусторонние процессы в восьми ключевых областях, включая оборону, наркотики, транснациональную преступность и изменение климата накажут весь мир, а не только Соединенные Штаты.

Он подчеркнул, что странам не следует держать сотрудничество в качестве заложников в вопросах, вызывающих глобальную озабоченность, из-за разногласий между нашими двумя странами.

Блинкен сказал, что передал министру иностранных дел Китая Ван И на региональной встрече в Камбодже, что Соединенные Штаты полны решимости поддерживать каналы связи в рабочем состоянии, чтобы предотвратить просчеты, чего от них ожидают страны всего мира.

По словам Блинкена, США не считают, что эскалация ситуации отвечает интересам Тайваня, региона или национальной безопасности Америки.

Он подчеркнул, что поддержание диалога даже более важно в период повышенной напряженности.