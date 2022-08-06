Джо Байден вылечился от вируса COVID-19
Врач президента США О'Коннор сообщил об отрицательном тесте на коронавирус у Джо Байдена.
В субботу, 6 августа 2022 года, лечащий врач президента Соединённых Штатов Кевин О'Коннор в официальном пресс-релизе заявил, что Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
О'Коннор отметил, что несмотря на отрицательный тест и отсутствие симптомов, Джо Байден продолжит находиться на изоляции до повторного отрицательного результата теста на коронавирус.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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