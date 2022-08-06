Чернокожие женщины Америки выходят на Марш равноправия

Они считают, что в США их права по-прежнему ограничены, и они остаются самой незащищенной категорией.

Более 60 лет назад Малкольм Икс сказал: «Самый неуважаемый человек в Америке — это чернокожая женщина. Самый незащищенный человек в Америке — чернокожая женщина. Самый заброшенный человек в Америке — это чернокожая женщина».

И в 2022 году его слова по-прежнему звучат правдоподобно.

Американка Накиша Льюис подтвердила: как чернокожая женщина, она часто оказывается в ситуациях, когда вынуждена сохранять свою идентичность и жизненный опыт на пересечении угнетения и маргинализации.

Она рассказала, что недавно приняла участие во втором ежегодном Марше в защиту чернокожих женщин.

"Этот марш был особенным, потому что он сосредоточил внимание на чернокожих женщинах из Латинской Америки и Карибского бассейна. Хотя мы были включены в непрерывную борьбу за гражданские права с 20-го века, мы редко, если вообще когда-либо, являемся центром внимания необходимости защиты или защиты", - заявила Накиша.

Она вспомнила имена трех активисток движения за права черных женщин в США - Иде Б. Уэллс, Мейми Тилль, Аните Хилл. "Жизнь этих трех женщин не была хрустальной лестницей. Они преодолевали препятствия, неудачи и барьеры, но продолжали настойчиво защищать чернокожих женщин в частности и чернокожее сообщество в целом", - заметила Льюис.

И подчеркнула, что очень важно продолжать борьбу и дальше. Август, заметила активистка 21 столетия, - не случайно называется Черным. Это - символ борьбы за освобождение чернокожих женщин.

"Мое самое большое желание - дождаться времени, когда чернокожие женщины будут не только выступать друг за друга, но и за всех остальных", - добавила она.