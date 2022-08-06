Bloomberg: скончался миллиардер Роберт Брокман, обвинявшийся в рекордной неуплате налогов

Американский миллиардер Роберт Брокман, обвинявшийся в рекордной неуплате налогов, умер на 82 году жизни.

Вечером субботы, 6 августа 2022 года, американское агентство «Блумберг» сообщило о смерти миллиардера и бывшего главы компании Reynolds & Reynolds Роберта Брокмана, состояние которого составляло 4,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что Брокман обвинялся в уклонении от уплаты налогов с двух миллиардов долларов прибыли, что является рекордной для Соединённых Штатов суммой доходов с который не был выплачен налог.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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