Агрономы объяснили, как получить собственные семена томатов

Собирать семена с гибридных сортов томатов не рекомендуется. Для этого больше подходят сортовые огородные культуры.

Семена собирают только с абсолютно здоровых кустов. Это означает, что на них не должно быть никаких следов повреждений и болезней, причем ни на листьях, ни на плодах.

Для начала нужно осмотреть вторые кисти растений и выбрать самый крупный и красивый, полностью созревший плод.

Его необходимо снять, разрезать и вынуть семена вместе с мякотью. Их складывают в емкость из пластмассы или стекла, добавляют воду и оставляют на 2-3 дня.

На время сбраживания емкость нужно накрыть, для этого подойдет обычная салфетка. После этого семена легко отделяются от мезги.

Семена нужно промыть в холодной, но не ледяной воде. Промывать нужно до тех пор, пока не уйдут все хлопья, и вода не станет прозрачной. Пустые семена всплывут и вымоются на этом этапе.

Можно использовать для процеживания и промывания сито. Семена выкладывают на бумажную салфетку и накрывают ее краем.

После просушивания остается только аккуратно снять семена с салфетки, сложить их в бумажный пакетик и подписать его.