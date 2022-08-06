У Байдена отрицательный результат теста на Covid-19

Джо Байден дал отрицательный результат на Covid-19 в субботу, сообщил Белый дом.

79-летний американский лидер остается в изоляции в ожидании второго отрицательного теста, сказал его врач Кевин О'Коннор.

«Президент продолжает чувствовать себя очень хорошо», — заявила врач Белого дома.

Впервые положительный результат на Covid-19 был получен 21 июля, у Джо Байдена был отрицательный результат, а затем 30 июля тест оказался отрицательным.

