Почему самый богатый в мире баскетболист Майкл Джордан десять лет не может продать свой дом в Чикаго

Первоначально поместье было выставлено на продажу за 29 миллионов долларов, потом цена снизилась вдвое, но желающих купить его все равно нет.

Майкл Джефри Джордан, самый высокооплачиваемый баскетболист в мире, десять лет не может решить проблему с продажей своего дома в Чикаго.

59-летний спортсмен даже пытался "подсластить" сделку, снизив цену дома вдвое, но дела с места не сдвинулось.

Содержание поместья обходится недешево: только налогов на недвижимость нужно платить более 100 000 долларов в год.

Первоначально дом был выставлен на продажу за 29 миллионов долларов. В нем есть все, что только можно придумать. Некоторые "бонусы" риелтеры называют даже «чрезмерными улучшениями» — это бассейн с травяным островком посередине, дверь из особняка Playboy, стол как на улицах Багдада, и флаги для гольфа с логотипом MJ.

Цена на дом упала в несколько раз и теперь составляет 14,9 миллиона долларов.

Участок Майкла Джордана площадью 56 000 квадратных футов и 7 акров выглядит огромным даже с воздуха. Любой, кто приблизится к нему с земли, может сразу сказать, что это поместье принадлежит легендарному номеру 23, Майклу Джордану, и, возможно, именно это удерживает его от продажи.

Джордан построил этот дом и облагородил прилегающую территорию с нуля по личному вкусу. Снаружи есть теннисный корт, пейзажный бассейн с травяным островком посередине, лужайка для гольфа, пруд с рыбой, баскетбольная площадка.

А внутри - игровая комната с бильярдным столом. В одной из столовых рядом с кухней в стену встроен большой аквариум.

Всего в доме 9 спален, 19 ванных комнат. Есть даже сигарная комната, которая украшена замысловатым потолком. В сигарной комнате имеется множество карточных столов, за которыми, вероятно, Джордан играл в покер с высокими ставками.

Еще одна роскошная часть поместья спортсмена — обширный винный погреб. В доме есть полноценный тренажерный зал, библиотека, телевизионная комната со 110-дюймовым экраном, по всему дому много медиа-комнат.

На территории также имеется гостевой дом с тремя спальнями, собственной семейной комнатой и кухней.

Дом полностью меблирован, а на продажу выставлен с 2012 года. Джордан пытался продать поместье на аукционе в 2013 году, но минимальная ставка в 13 миллионов долларов так и не была предложена.