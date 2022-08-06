Фермеры составили список главных огородных работ в августе

Август – это время созревания многих огородных культур и сбора урожая. А также проведения нескольких важных работ.

Несмотря на то, что наступил последний месяц лета, на освободившихся грядках можно посадить новые растения. Это шпинат и руккола, кориандр и базилик, укроп и редис, а также редька.

Грядки необходимо перекопать, внести в них минеральные удобрения, перегной или компост, предварительно замочить семена в стимуляторе роста.

В августе большинству растений нужны подкормки. Для свеклы и моркови это калий, для капусты больше подойдут минеральные комплексы, для лука – органика.

Многолетние растения вроде спаржи или щавеля в августе подкармливают хлористым калием и суперфосфатом. Тыквам прищипывают кончики плетей.

Рыхление и прополка – не менее важные августовские работы. Сорняки оттягивают на себя питание и замедляют созревание плодов.

По мере необходимости проводится прореживание растений, полив зависит от погоды. Теплолюбивые растения стоит накрывать специальным материалом на ночь.

В начале августа собирают урожай чеснока и лука, а также брокколи, цветной капусты, перцев, огурцов, баклажанов. Для ускорения созревания томатов удаляют пасынки, некоторые листья, прищипывают верхушки побегов.