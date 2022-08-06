Bloomberg: части атомной станции на Украине серьезно повреждены

В субботу в Telegram агентство от ядерного агентства Украины сообщило: “Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и противопожарной защиты”.

Государственное ядерное агентство Украины “Энергоатом” заявило, что части захваченной Запорожской атомной станции были “серьезно повреждены” после того, как в результате обстрела пострадали станция, содержащая кислород и азот, и "вспомогательное здание".

В настоящее время существует повышенный риск возникновения пожара и радиации.

“Сохраняется риск утечки водорода и рассеивания радиоактивных частиц, а также высок риск возникновения пожара”, - добавили в Enerhoatom.

В пятницу в результате обстрела на заводе была повреждена высоковольтная линия электропередачи. Техники отключили реактор в качестве меры предосторожности, хотя никакой утечки радиоактивных веществ обнаружено не было.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже несколько недель требует доступа на объект и описывает ситуацию там в крайне опасных выражениях. Украина отклонила эти запросы, опасаясь, что это узаконит российскую оккупацию завода.

Украина заявила, что сотрудники российского государственного агентства по атомной энергии "Росатом" покинули стройплощадку до начала обстрела, в то время как украинские рабочие остались на месте. Украина добавила, что завод продолжает вырабатывать электроэнергию.