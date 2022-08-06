Европа обеспокоена сотрудничеством Турции и России

Ряд чиновников ЕС заявили, что обеспокоены сотрудничеством Турции и России по вопросам энергетики и торговли.

Газета Financial Times опубликовала материал, где ряд неназванных высокопоставленных чиновников Ес высказывали свою обеспокоенность углублением сотрудничества между Турцией и Россией.

По заявлению данных неназваных чиновников, Европейский союз все больше следит за развитием отношений между Россией и Турцией. Особенно их беспокоит наращивания оборотов торговли и новые соглашения по транзиту и купли-продаж энергоресурсов.

Некоторые чиновники заявили, что Турция в отношении к России ведёт себя "крайне оппортунистически". Чиновники хотят обратить внимание Турции на их опасения, если отношения между двумя странами будут развиваться в таком же темпе, сообщает РИА Новости.

Официальные лица ЕС и Вашингтона пока не заявляли о принятии каких-либо секционных мер в отношении Турции за сотрудничество с РФ.

Данная обеспокоенность, вызванная наращиванием сотрудничества между странами, усилилось в связи с поездкой президента Турции Эрдогана в Сочи. Где президент встретился с Владимиром Путиным. Ими были обсуждены ряд вопросов в энергетической, торговой сфере и вопросы транзита зерна.