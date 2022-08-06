Агрономы рассказали, как правильно сажать малину осенью

Осенью можно посадить или пересадить малину, но сделать это нужно как минимум за 3 недели до первых заморозков.

Для посадки необходимо выбрать подходящее место: солнечное, но защищенное от ветра, без риска застоя воды и подтопления. 

Малину не сажают так, где такой же кустарник уже рос некоторое время. В крайнем случае можно отложить посадку на год, и на это время засеять выбранное место сидератами.

Хорошие саженцы имеют около 6 мм  в диаметре, а длина побегов составляет примерно 20 см. Нужно обратить внимание на корневую систему.

Перед посадкой с саженцев удаляют сухие листья, выдерживают растения в растворе медного купороса несколько минут, а затем в воде 12 часов.

При посадке между растениями должно быть 50-70 см, между рядами – 1,5-2 м. Для посадки выкапывают ямы глубиной от 50 см, вносят в них компост или перегной, суперфосфат и калийные удобрения.

Затем в лунку помещают саженец, разравнивают корни, засыпают землей с небольшим заглублением почек. Грунт уплотняют и поливают.

После посадки побеги обрезают так, чтобы их длина не превышала 25 см. Почву вокруг куста мульчируют, а перед холодами там раскладывают торф. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 