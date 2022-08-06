Правда или нет: в СМИ появилась информация, будто Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян внезапно расстались

Но другие источники уточняют: влюбленные на самом деле сейчас на большом расстоянии друг от друга, но по причине съемок Пита в Австралии.

По данным СМИ, Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян официально расстались. Мол, графики у обоих слишком напряжены, чтобы поддерживать отношения.

При этом пара решила остаться друзьями и иметь «большую любовь и уважение друг к другу».

Другие источники сообщили о том, как влюблены Пит и Ким, несмотря на их отношения на расстоянии (Пит сейчас в Австралии на съемках фильма).

По данным инсайдера, «когда они врозь, они постоянно общаются». Ким нравится, что Пит всегда заставляет ее смеяться, она все еще без ума от него.

В частности, источник сообщил US Weekly, что пара «отправляет друг другу любовные записки, и общается по FaceTime, когда графики совпадают».

Этот же источник добавил, что «расстояние было тяжелым», но для этих двоих даже «общение на расстоянии интересно», и они «не могут дождаться, когда снова окажутся в одном месте».