Бабушка накормила отравленным супом дочь-инвалида и троих несовершеннолетних внуков
На допросе женщина подробно рассказала, как спланировала убийство. Она приготовила суп, в который подсыпала отраву. Двое малышей умерли сразу, отведав бабушкиной стряпни. Третий внук и дочь женщины скончались в реанимации.
Трагедия случилась в Саратовской области 13 декабря 2021 года. Женщина 49 лет задумала убить троих внуков - девочку пяти лет, двух мальчиков трех и семи лет, а с ними заодно и 23-летнюю дочь-инвалида.
Отрава лежала в бардачке в машине у мужа, и женщина прекрасно об этом знала. Бабушка спросила у детей, что они хотят на ужин.
Внуки попросили молочный суп с лапшой, туда хозяйка и подсыпала отраву.
«Пока все отвлеклись и на меня не обращали внимание, я вышла на улицу, принесла пакетик с отравой, добавила, размешала, детям разложила по тарелочкам – здесь на столик поставила, а дочь посадила за стол. Накормила я их этой лапшой»
Двое детей умерли на месте сразу после ужина, дочь-инвалид и старший внук попали в больницу, но врачи не смогли из спасти.
Семья Ширяевых жила в селе Александровка в таком составе: хозяйка Лидия Викторовна, она же бабушка, ее муж, брат-инвалид, дочь-инвалид 23 лет (ДЦП и умственная отсталость), сын 28 лет и его трое детей.
Семья была не пьющая, женщина занималась хозяйством, муж и сын нормально зарабатывали на заводе. Дети ходили в сад и школу в соседнее село, всегда были ухожены и опрятны, занятия не пропускали.
Лидия Викторовна заботилась о детях, ходила на собрания, принимала активное участие в жизни внуков.
Мать малышей уехала на заработки в Москву и не присылала денег уже два года, хотя и общалась с детьми по Скайпу.
Бабушка злилась на ситуацию и желала забрать опеку над внуками, а мать лишить родительских прав.
Вскоре проблем у семьи прибавилось: за два месяца до убийства муж хозяйки попала в ДТП и сильно повредил голову. После этого кормилец семьи умер через месяц.
Однако финансовое состояние семейства сильно не ухудшилось: им помогали родные, соседи, руководство завода.
Почему родная бабушка решила расправиться с внуками и дочерью? Причины неизвестны, есть предположение, что на психику женщины сильно повлияла смерть мужа.
В день хладнокровного убийства Лидия Викторовна была абсолютно спокойна, как впрочем и в день разговора со следователями.
Опубликовано: Храмова Оксана
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