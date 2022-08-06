Figaro: большая жара во Франции может нарушить производство ядерной энергии

Из-за сильной жары во Франции практически вышли из троя электростанции и запускаются по разрешениям властей.

В этом году лето очень жаркое. Столбики термометра зашкаливают, а люди бояться за свое здоровье. Европу буквально атаковала дикая жара, с которой справиться очень тяжело.

Франция начинает забивать тревогу, т.к. во Франции начинаются проблемы с выработкой атомной энергии. Эта проблема происходит потому, что сброс охлаждающей воды может повышать температурный режим реакторов

Электростанции на данный момент работают с перебоями и просят многочисленное разрешение на дальнейшую работу.

Французские власти опасаются, что дальнейшая жара может вывести электростанции из троя.

Самое печальное, согласно прогнозам, осадков больших не ожидается, что может послужить настоящей катастрофой для страны и народа.

На сегодняшний день, во Франции, тысячи граждан страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем самым плохо перенося жаркие дни. Это привело к увеличению работы в медицинских учреждениях.

Сейчас страна на пороге четвертой жаркой волны, к которой она активно готовится.