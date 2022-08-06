Фермеры объяснили, что делать с томатами в августе, чтобы получить хороший урожай

В августе важно уделять внимание формированию кустов томатов. Нужно убирать лишние побеги на цветочных кистях, особенно в случае перекармливания растений.

Если этого не сделать, все силы куста будут уходить на выращивание зеленой части, а не плодов, и это негативно скажется на качестве урожая и его количестве.

Удалять следует и нижние листья. Если они начинают светлеть или желтеть, беспокоиться не стоит, это нормальное явление.

Но если желтизна появляется на верхнем ярусе, необходимо подкормить томаты магнием. Без него не будет нормального налива и вызревания плодов.

Нередко садоводам приходится в августе снимать недозрелые помидоры, чтобы холода не погубили урожай. Этого можно избежать, есть специальные методы для ускорения созревания плодов.

Можно провести опрыскивание по листьям суперфосфатом, борной кислотой или сульфатом магния. Другой вариант – проткнуть стебель в плодовой кисти булавкой там, где томаты начали белеть.

Еще один способ – сделать сквозной продольный надрез на корне на 10-12 см выше почвы. В него вставляют палочку и оставляют растение в грунте до полного созревания плодов.

Можно установить дуги и накрыть помидоры полиэтиленом по принципу парника. Это ускорит созревание и предотвратит фитофтороз.