Трагедия на Кубе: молния вызвала пожар на кубинской нефтебазе

Сильный удар молнии попал в место хранения сырой нефти в городе Мантансас (Куба). Десятки людей пострадали и пропали без вести.

После мощного удара молнии в нефтехранилище мгновенно разразился пожар, который спровоцировал целых четыре взрыва. По итогам дня пострадало более 80 человек и 17 пожарных пропали и пока не найдены, сообщили в субботу кубинские власти.

Официальное кубинское информационное агентство сообщило, что в результате удара молнии загорелся один танк, а позже пламя перекинулось на второй танк.

На странице правительства провинции Матансас в Facebook сообщается, что число раненых достигло 77, а 17 человек пропали без вести. Президент Республики заявил, что 17 человек были “пожарными, которые находились в ближайшем районе, пытаясь предотвратить распространение огня”.

Авария произошла в тот момент, когда Куба борется с нехваткой топлива. Не было никаких непосредственных сведений о том, сколько нефти сгорело или находится в опасности на нефтебазе, где хранится нефть, используемая для производства электроэнергии.

Власти заявили, что ближайший к пожару район Дуброк был эвакуирован, в то время как Гонсалес добавил, что некоторые люди решили покинуть район Версаль, который находится немного дальше от нефтебазы.