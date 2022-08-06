Агрономы назвали лучшие августовские подкормки капусты

Правильно выбранные подкормки насыщают капусту питательными веществами, ускоряют ее созревание, увеличивают урожай и улучшают вкусовые качества.

В этот период вносятся составы, которые позволяют получить крупные и крепкие кочаны. При этом не следует превышать дозировку, чтобы не навредить растениям.

Для подкормки кольраби или цветной капусты нужно взять половину дозы, предназначенной для обычной белокочанной. Удобрения вносятся в хорошо разрыхленный грунт.

Органические и минеральные подкормки лучше чередовать. Среди готовых составов актуальны те, что содержат калий и фосфор, капуста хорошо реагирует на бор.

Для приготовления раствора нужно 3 г борной кислоты развести в теплой воде, перемешать, довести объем до 10 л и опрыскать растения.

Для корневой подкормки стоит использовать сульфат калия и суперфосфат, их вносят дважды. Борная кислота используется только один раз.

Органикой капусту подкармливают в конце августа, потому что в ней содержится азот. Можно использовать куриный помет или коровяк, а также гумат калия. Подкормка вносится под корень.

В августе капусту можно подкармливать настоем крапивы, луковой шелухи или древесной золы. Все они после приготовления процеживаются и дополнительно разбавляются водой.