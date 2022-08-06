Умер безвинно осужденный американец, отсидевший 43 года в одиночной камере

Альберту Вудфоксу было 75 лет. Считается, что его срок заключения был самым большим в истории США.

Альберт Вудфокс, который провел 43 года в камере размером 6 на 9 футов в одной из самых жестоких тюрем Америки, умер в возрасте 75 лет. Считается, что это - самый большой срок, который человек провел в заключении во всей истории США.

О смерти Вудфокса сообщили его давние адвокаты Джордж Кендалл и Карин Уильямс, а также его брат Майкл Мэйбл. Они сказали, что он умер от осложнений, вызванных Ковидом.

Вудфокс был членом так называемой «ангольской тройки» — заключенных, которые были неправомерно осуждены за убийство в 1972 году тюремного охранника Брента Миллера в тюрьме штата Луизиана.

Тюрьма была построена на месте бывшей плантации рабов и широко известна как Ангола (названа так в честь страны, из которой было вывезено большинство порабощенных людей с плантации).

Перед убийством Вудфокс и его товарищ по Ангольской Тройке Герман Уоллес создали в тюрьме отделение партии Черных пантер. Они использовали его в знак протеста против изоляции заключенных и неоплачиваемого сбора хлопка, которому подвергались чернокожие заключенные в цепных бригадах на отдаленных полях.

Он всегда настаивал на том, что его ложное осуждение и последующее лечение были наказанием за его черный радикализм. Вскоре после его осуждения за смерть Миллера Вудфокс и Уоллес оба были помещены в одиночную камеру, где оставались почти без перерыва более 40 лет.

Уоллес был освобожден после согласованной судебной тяжбы в 2013 году, несмотря на то, что тюремные власти продолжали попытки вернуть его обратно. Через два дня он умер от рака.

Вудфокс был выпущен в 2016 году, когда ему исполнилось 69 лет. Через несколько дней после того, как он вышел на свободу, он рассказал Guardian, что ему удалось выдержать десятилетия одиночества, несмотря на частые ужасающие приступы клаустрофобии, благодаря исключительно силе воли.

«Мы приняли сознательное решение, что никогда не будем институционализированы. Шли годы, мы прикладывали усилия, чтобы совершенствоваться и мотивировать себя», — сказал он.

В более поздних интервью The Guardian на протяжении многих лет и в своей книге 2019 года «Одинокий», которая удостоена Пулитцеровской премии, он более подробно рассказал о необычайной силе, которая позволила ему и Уоллесу стать «другой частью сердца».

Вудфокс сказал, что зарылся в тюремные книги, изучая Франца Фанона, Малкольма Икса и Маркуса Гарви. Он организовывал игры, в которые играли вверх и вниз по ряду одиночных камер, крича вниз по ярусу или стуча в трубы — таким образом они проводили тесты по математике и викторины на общие знания об истории чернокожих.

Он очень гордился тем, что подобным образом научил нескольких молодых заключенных читать.

«Наши камеры должны были быть камерами смерти, но мы превратили их в школы, в залы для дискуссий», — сказал Вудфокс The Guardian. «Мы использовали время, чтобы разработать инструменты, которые нам были нужны, чтобы выжить, чтобы быть частью общества и человечества, а не ожесточаться, злиться и поглощаться жаждой мести».

За шесть лет свободы, которыми наслаждался Вудфокс, он посвятил себя просвещению общественности в США и за их пределами, рассказывал о зверствах американской системы уголовного правосудия. Он много путешествовал по стране и по всему миру, выступая перед школьниками и судьями.

Дома, в Новом Орлеане, он находил радость везде, где только мог. Он посетил могилу своей любимой матери Руби Мэйбл Хэмлин, которая умерла, когда он все еще находился в заключении, и наслаждался проведенным временем со своей дочерью Брендой Пул, своими внуками и правнуками, а также спутницей жизни Лесли Джордж.

Он также приютил бездомную собаку, которую нашли бродящей по дамбе возле озера Пончартрейн. Он назвал щенка Хобо.

Несмотря на всю институциональную жестокость, обрушившуюся на него за столько лет, Вудфокс до конца оставался неизлечимым оптимистом. В своей книге он пишет: «У меня есть надежда на человечество. Я надеюсь, что новый человек разовьется так, что ненужная боль и страдания, нищета, эксплуатация, расизм и несправедливость останутся в прошлом».