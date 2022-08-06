Правила жизни Фаины Раневской, которые оказались истинами

Когда Раневскую называли великой, она отшучивалась: «Я не великая, я просто большая!». Еще ее называли королевой сарказма и мастером ролей второго плана.

Да, ей так и не удалось сыграть ни одной великой роли. Но, согласно Британской энциклопедии «Who is who», она вошла в десятку самых выдающихся актрис 20 века. А вся ее жизнь давно уже воспринимается как одна длинная байка.

Фаина Георгиевна Раневская родилась с именем Фанни Гиршевна Фельдман. Её отец был таганрогским миллионером. Когда Фаина сказала отцу, что хочет стать актрисой, тот ответил ей, что с такой внешностью ее никто никуда не возьмет.

После этого Раневская навсегда ушла из дома. Ей было всего 18 лет. Больше отца она никогда не видела. Лишь писала о нем в советских анкетах: «Мой отец был небогатый нефтепромышленник» (уже смешно!)

Вначале ни одна известная театральная школа не приняла девушку — ее посчитали недостаточно способной. Эта нелепая, застенчивая, сентиментальная девица с крупным носом и большими бровями ещё и заикалась. Правда на сцене этот дефект чудесным образом пропадал.

«У меня не плохой характер, он просто есть», — говорила Фаина.

И с этим сложно не согласиться. Сильная духом девушка жила практически впроголодь, питаясь лишь хлебом и водой, чтобы оплатить частные уроки. Небольшие деньги она получала за работу в массовке провинциальных театров.

После этого тернистый путь Фаины пролегал через полстраны — актриса выступала на подмостках от Ростова до Баку. Замуж она так и не вышла, Объяснение было простым — свое сердце артистка оставила в театре

За почти 60-летнюю карьеру Раневская сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино, принимала участие в озвучивании мультфильмов. Ее голосом говорит знаменитая «домомучительница» Фрекен Бок. Кстати, слова «траля-ля-ля, а я сошла с ума» - в текст озвучки добавила сама Фаина.

Знаменитую реплику Раневской «Муля, не нервируй меня!» в фильме «Подкидыш» цитировала вся страна. На вручении актрисе ордена Ленина ее повторил сам генсек Брежнев. Фаина и тут за словом в карман не полезла: «Леонид Ильич, ко мне так обращаются или мальчишки, или хулиганы». «Простите, но я вас очень люблю», — смутился политик.

Сложности характера и манера говорить прямо и открыто, часто рождали анекдоты из жизни.

Актриса, приглашая к себе домой коллег, предупредила о неисправном звонке:

- Когда придете ко мне, лучше стучите ногами – сказала Раневская.

- Отчего же ногами? – спросили коллеги

- Уверена, что придете вы ко мне не с пустыми руками

Как-то Раневская сказала знаменитую фразу в адрес одной из коллег. Про девушку говорили: «Природа щедро одарила ее красотой», в ответ на это Фаина произнесла: «А на талант подарков не хватило».

У Раневской было слабое здоровье — она часто лежала в больницах. Но и здесь актрису не покидало чувство самоиронии. На вопрос «Вы заболели, Фаина Георгиевна?», она отвечала: «Нет, я просто так выгляжу».

Часто она садилась на вегетарианскую диету. Фаина говорила, что не может есть мясо. По словам актрисы, ее преследовали мысли, что «оно смотрело, любило, ходило».

Она жила в квартире со скромной мебелью. Со множеством любимых фотографий, приколотых к стенам иголками от инъекций, с постоянно незапертой дверью и обожаемой собакой Мальчиком, подобранной на Тверском бульваре с отмороженными лапами.

Раневская считала, что у собак больше сострадания и благородства, чем у людей. Этот пес и стал спутником ее жизни.

Ткань на юбке Раневской от долгой носки истончилась. Фаина Георгиевна скорее с удовольствием, чем с сожалением, констатировала: «Напора красоты не может сдержать ничто!».

На вопрос, что для нее самое трудное, Раневская сообщила: «О, самое трудное я делаю до завтрака. Встаю с постели».

Она всю жизнь очень боялась различных вербовщиков из НКВД. Ей кто-то посоветовал как быть:

— Скажи им, что ты кричишь во сне — и они сразу отвяжутся.

К счастью, никто ее вербовать не стал. Спустя много лет ей стали предлагать вступить в партию. И она совершенно всерьез ответила:

— Я кричу во сне!

Пушкин — целая глава ее жизни. Портрет Пушкина занимал в комнате Раневской самое видное место. Томик поэта непременно должен был быть под рукой: когда она направлялась завтракать, когда садилась в кресло у телефона, и ни один разговор с друзьями не обходился без пушкинской темы.

У Раневской были слабые легкие. Врачи постоянно удивлялись, чем она дышит? Ответ был готов заранее::

— Я дышу Пушкиным.

Из сотен афоризмов, разбросанных Раневской по пути — когда ненароком, когда сгоряча — есть такие, который могут стать правилами жизни.

Оптимизм — это недостаток информации.

Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.

Женщина, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте.

Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни - цирк должен гастролировать

Даже под самым пафосным павлиньим хвостом всегда находится обыкновенная куриная ж*па

Нет толстых женщин, есть маленькая одежда.

Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее.

Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль — это когда наоборот.

Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить.

Красота – страшная сила, и с каждым годом все страшнее и страшнее.

Деньги, конечно, грязь, но до чего же лечебная!

Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

Бог мой, как я стара – я еще помню порядочных людей!

Если женщина идет с опущенной головой — у неё есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой — у неё есть любовник! Если женщина держит голову прямо — у неё есть любовник! И вообще — если у женщины есть голова, то у неё есть любовник!