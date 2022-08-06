Удивительный СССР: почему девушки носили мужские трусы

В СССР женщины в трусах мужского кроя никого не удивляли. Когда же наступила эра женственного нижнего белья в Советском Союзе?

В СССР нечасто можно увидеть фотографии женщин без верхней одежды. Особенно это касается раннего периода. Но среди редких фото можно заметить, что гражданки показывают нижнее белье, которое очень похоже на мужские трусы.

Конечно же, это преимущественно касается спортсменов. Отсутствие кружева, шелковых нитей, и интригующих линий. Это выглядело как укороченные кальсоны, которые больше напоминали больше семейники, чем женское белье.

Почему же выпускались такие модели, которые напрочь хотели убивать всю женственность?

Нижнее белье в советском союзе

Панталоны были в моде еще в дореволюционной России. Что касается мужчин, то они носили хлопковые кальсоны на пуговицах. Это было актуально и в Советском Союзе. В сложных и строгих условиях было сложно сделать что-то более модное, т.к. все привыкли делать по ГОСТу.

Конечно со временем мода стала видоизменяться и поэтому, продукция стала приобретать цветовые сочетания и различные вышивки.

Белье после войны

После войны ситуация с бельем стала немного другой. Особенно дамы воспряли духом, когда им стали попадать в руки европейские товары, которые редко можно было где встретить.

Министр культуры Екатерины Фурцева помогла внести кружева и другие модные элементы, чтобы советское белье стало более женственным.