Иранский спутник будет следить за Украиной, пока Россия налаживает связи с Тегераном

Россия планирует использовать новый иранский спутник для слежки за украинской армией и сбора разведданных в знак углубления военного сотрудничества между двумя странами.

Это произошло после того, как украинские официальные лица заявили в субботу, что Москва получила иранские вооруженные беспилотники, которые могут “кардинально повлиять на ход войны”.

Российские инженеры готовятся к запуску спутника "Хайям" в космос с космодрома Байконур в Казахстане 9 августа, что станет кульминацией четырехлетнего проекта.

Иран утверждает, что спутник, изготовленный российским космическим агентством "Роскосмос", будет использоваться для мониторинга водопользования и сельского хозяйства.

Но космический аппарат оснащен передовыми камерами высокого разрешения, и, по данным Washington Post, Россия хочет сначала использовать спутник в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что он планирует использовать его для слежки за украинскими военными, прежде чем передать контроль над космическим кораблем Ирану.

Перспектива того, что Россия и Иран будут использовать спутник для слежки за врагами, вызвала тревогу на Западе и может поставить под угрозу возобновление иранской ядерной сделки 2015 года, которая сорвалась при бывшем президенте США Дональде Трампе. Переговоры возобновились в пятницу в Вене.

Иран превратился в ведущего производителя вооруженных беспилотных летательных аппаратов. В прошлом месяце президент России Владимир Путин прилетел в Тегеран на трехстороннюю встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.