Белый дом готов на «экстраординарные» меры для освобождения Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности правительства США пойти на «экстраординарные» меры для обмена баскетболистки Бритни Грайнер.

В субботу, 6 августа 2022 года, глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер во время выступления в Лас-Вегасе заверила всех присутствующих, что американское правительство готово прибегнуть к «экстраординарным» мерам для вызволения гражданки США Бриттни Грайнер из российской колонии, где она отбывает срок за контрабанду наркотиков.

Жан-Пьер не стала уточнять подробности предложения, которое Вашингтон «положил на стол» Москве, но отметила оптимистичные ожидания американской стороны касательно возможности проведения сделки по обмену заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.