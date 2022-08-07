WSJ заявил, что Европа и Азия борются за российский газ
WSJ заявил, что Европа и Азия в ближайшие месяцы будут соперничать за объемы поставок российского природного газа.
Wall Street Journal 7 августа сообщил, что с приближением зимы государства Евросоюза и азиатские страны будут соперничать за российский газ.
Издание считает, что ситуация со снабжением газом в Европе будет ухудшаться по мере приближения зимы. Оно считает, что даже в случае с поставкой российского газа в ЕС будут перебои.
Причиной соперничества континентов за газ могут быть снятие локдаунов в Китае и экономический подъем, а также холодная зима в Азии. Эти же причины приведут к росту цен на «голубое топливо».
Также, по мнению экспертов Уолл-Стрит, ухудшение условий жизни европейцев снизит их поддержку Украины в российско-украинском конфликте.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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