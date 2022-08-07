Сенат США начал рассмотрение одного из важнейших для Байдена законов

Сенат Национального Конгресса США начал рассмотрение одного из главных законов для президента Джо Байдена.

Сенат США 7 августа начал процедуру рассмотрения закона о социально-экологических инвестициях, предложенный лично главой Белого дома Джо Байденом.

Планируется, что в социальную сферу и экологию будут вложены миллиарды долларов инвестиций. Это должно стать возможным благодаря налоговой реформе, которая покроет эти траты.

Эта задумка была реализовала перед промежуточными выборами, когда два сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема отменили свои возражения.

Законопроект называется «Акт сокращения инфляции» и предусматривает 370 миллиардов долларов на экологически нейтральную энергетику и 64 миллиарда долларов — на уменьшение цены лекарств и медицинских страховок.

Налоговая реформа описана в 755-страничном документе. Считается, что она снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов.