Китай продолжает учения в непосредственной близости к Тайваню

В воскресенье КНР продолжила крупномасштабные маневры вокруг Тайваня, задействовав большое количество военной техники.

Президент Тайваня Цай Инвэнь осудила учения как «безответственную угрозу» не только Тайваньскому проливу, но и всему региону. Как сообщили тайваньские военные в Тайбэе, накануне в учениях приняли участие 20 самолетов и 14 боевых кораблей НОАК.

Китайские беспилотники также снова были замечены над прибрежным тайваньским островом Цзиньмэнь, который находится всего в десяти километрах от портового города Сямэнь на тайваньском побережье. По словам экспертов, с 1950-х годов не было облетов острова, также известного как Кемуа.

Китайское руководство в Пекине начало маневры в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй на этой неделе. Учения должны закончиться 15 августа. Это крупнейшая демонстрация военной мощи Китая против Тайваня со времен ракетных учений в середине 1990-х годов, когда Соединенные Штаты развернули два авианосца в районе Тайваня.

По данным Восточного командования Народно-освободительной армии Китая, на пике маневров в четверг ВВС Китая совершили более 100 вылетов с использованием истребителей, бомбардировщиков, самолетов-заправщиков и других военных самолетов. С материка также были запущены одиннадцать баллистических ракет. По сообщениям прессы, один из них пролетел недалеко от столицы и, таким образом, впервые непосредственно над Тайванем.

Согласно тайваньским источникам, после первоначальной подготовки к морской и воздушной блокаде китайские вооруженные силы смоделировали нападение на остров в субботу. Восточное командование Китая подтвердило, что отрабатывались «штурмовые навыки». По мнению китайских экспертов, маневры также служат подготовкой к вторжению на остров с населением 23 миллиона человек.

Президент Тайваня написала в Facebook, что передовые силы страны продолжают защищать национальную безопасность, в то время как дипломатическая команда информирует международное сообщество о решимости Тайваня защищать свой суверенитет, демократию и свободу.

Цитируется, что высший представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Би-Ким заявил: «Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Мы сделаем все возможное, чтобы снизить напряженность. Но мы не откажемся от нашей свободы».